Контактные сети для трамваев и троллейбусов в Петербурге реконструируют за 1 млрд рублей

СПб ГУП «Горэлектротранспорта» определило подрядчиков для реконструкции кабельных и контактных сетей для троллейбусов и трамваев в нескольких районах города. Четыре контракта на общую сумму в размере 1 млрд рублей будут подписаны с тремя победителями конкурсов.

В частности, как сообщает АБН, компания ООО ПКФ «Снарк» за 329,3 млн рублей выполнит эти работы на Политехнической и Большой Пороховской улицах. АО «НиК» за 305,9 млн руб. реконструирует трамвайную и троллейбусную линии на проспекте Культуры. В свою очередь, АО «Электроцентрмонтаж» за 383,3 миллиона рублей проведет аналогичные работы на кабельных сетях от подстанции №48.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге также определили подрядчика для выполнения работ по реконструкции контактной сети трамвая на проспекте Науки. Контракт на сумму 156,9 млн рублей будет подписан с ООО «СК "ВиГ"».

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