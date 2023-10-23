Минздрав Газы: число погибших палестинцев превысило 5 тыс. человек

Число погибших в результате израильских атак палестинцев достигло 5087 человек. Об этом сообщил Минздрав сектора Газа в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa , Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa , Reuters

По данным министерства, среди погибших — 2055 детей, 1119 женщин и 217 пожилых людей. Министерство отмечает, что в результате атак на анклав ранения получили свыше 15 тыс. человек. Также ведомство сообщило, что были убиты 57 медицинских работников, а 100 ранены.

Со стороны Израиля с начала войны, 7 октября, по последним данным, погибли 1,4 тыс. человек, 4,9 тыс. человек пострадали. Число погибших в ходе конфликта россиян возросло до 20 человек.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «"Хезболла" готовит второй фронт».

Александра Горошилова