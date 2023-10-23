Ялтинский Международный форум посетили представители более 40 стран

В Москве 23 октября проходит Ялтинский международный форум. Его гостями стали представители более 40 стран, в том числе государств Африки, пишет ТАСС со ссылкой на постпреда Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова.

По словам господина Мурадова, власти Крыма планируют выстраивать со странами Африки сотрудничество. Постпред также отметил, что полуостров и Африканский континент разделяют несколько дней пути по морю, за которые можно транспортировать любые товары, в том числе фрукты, кофе, какао.

Форум будет проходить два дня. В рамках мероприятия пройдут встречи с зарубежным бизнес-сообществом, представителями ассоциации «Друзья Крыма — Друзья России» и журналистами.

Вячеслав Рыжков

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