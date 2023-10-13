Ялтинский международный форум в 2023 году проведут в Москве

Ялтинский международный экономический форум в 2023 году проведут в Москве. Об этом сообщила пресс-служба правительства Крыма.

Мероприятие пройдет 23 и 24 октября.

О намерении провести ЯМЭФ в столице РФ власти республики сообщили в марте текущего года. Причиной изменения локации площадки стали «логистические трудности». Глава РК Сергей Аксенов отметил, что участниками мероприятия могут стать представители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

ЯМЭФ не проводили с 2020 года в связи с пандемией коронавируса и временными ограничениями полетов.

Анастасия Донскова

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