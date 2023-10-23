Макс Ферстаппен готов к обновлению

Макс Ферстаппен записал на свой и без того внушительный счет достижений в этом сезоне еще одно. Пилот Red Bull, ранее уже оформивший свой третий подряд чемпионский титул, выиграл Гран-при США. Таким образом, голландец повторил принадлежащий ему же рекорд по числу побед в сезоне — их у него 15. И это за четыре этапа до завершения первенства. Не менее обсуждаемым событием американского этапа стала дисквалификация Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера. После финиша машины лидеров Mercedes и Ferrari не прошли проверку на соответствие техническому регламенту. Это сыграло на руку второму номеру Red Bull Серхио Пересу. Ему теперь придется сильно постараться, чтобы упустить второе место в чемпионате. От того, сохранит или нет мексиканец вице-чемпионскую позицию, зависят его перспективы на продолжение работы в Red Bull.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для Макса Ферстаппена победа в США стала юбилейной, 50-й в карьере

Фото: Japanese Grand Prix Toshifumi Kitamura / Reuters Для Макса Ферстаппена победа в США стала юбилейной, 50-й в карьере

Фото: Japanese Grand Prix Toshifumi Kitamura / Reuters

После того как Макс Ферстаппен досрочно оформил победу в чемпионате мира (случилось это две недели назад в Катаре), первенство вроде как утратило остатки интриги. Однако кое-какие вопросы все же остаются неразрешенными. Ну, например, сумеет ли Ферстаппен побить собственный рекорд по числу побед за сезон? Или сможет ли команда Red Bull, в активе которой помимо титула Ферстаппена есть еще и Кубок конструкторов, также выигранный досрочно, добиться того, чтобы в итоговой классификации гонщиков два первых места занимали ее представители? К слову, «быкам», а в их активе семь чемпионских титулов (три с Ферстаппеном в 2021–2023 годах и четыре с Себастьяном Феттелем в 2010–2013 годах), такого успеха никогда ранее добиться не удавалось. Заметим, что, согласно сообщению бразильского медиапортала Globo, будущее второго номера Red Bull Серхио Переса в команде напрямую зависит от того, станет он вторым или нет. При этом сам Перес прямого опровержения этой информации не дал, лишь напомнив, что у него есть контракт на 2024 год.

Но в «Формуле-1» даже наличие контракта вовсе не гарантирует места за рулем машины. Однако уже в минувшее воскресенье в американском Остине на оба вышеозначенных вопроса ответы, можно сказать, были даны.

Для начала Макс Ферстаппен Гран-при США выиграл. Был момент, когда показалось, что в Америку «быки» прибыли не в лучшей форме. Эта команда, несмотря на всю свою мощь, тоже допускает ошибки. Такие, как в Сингапуре, где Ферстаппен был только пятым, потому как чемпионский Red Bull вдруг перестал ехать как положено. В Остине Ферстаппен допустил осечку в квалификации, занял только шестое место и вроде бы дал надежду другим гонщикам. Правда, как дал, так и забрал обратно. Уже в субботнем спринте голландец показал, что равных ему нет — ближайшему преследователю в короткой, 100-километровой, гонке он «привез» почти 10 секунд отрыва. С таким превосходством по темпу ему было не так уж трудно в воскресенье превратить свое шестое место на старте основной гонки в первое на финише. Да, от прибывшего к клетчатому флагу вторым Льюиса Хэмилтона он оторвался всего на пару секунд. Но, как потом признал сам Хэмилтон, реальных шансов догнать Ферстаппена у него не было. Ну а голландец после финиша вообще заявил, что мог бы ехать и быстрее, если бы у него не случились проблемы с тормозами. Американская победа стала для Ферстаппена уже 15-й в сезоне. Это повторение принадлежащего ему же рекорда, установленного в прошлом году. Трудно представить, что в оставшихся четырех гонках Ферстаппен не выиграет хотя бы еще один раз (сам-то он нацеливается на максимальное число побед), а значит, рекорд будет обновлен.

А еще эта победа стала для Ферстаппена 50-й в карьере. До рекорда тут очень далеко — его удерживает Хэмилтон — семикратный чемпион мира побеждал в 103 Гран-при. Чаще Ферстаппена побеждали также Михаэль Шумахер (91), Себастьян Феттель (53) и Ален Прост (51). Как видно, и Феттеля, и Проста голландец реально может обойти уже в этом году.

Что касается борьбы за второе место в чемпионате, то поначалу у Red Bull все было не очень хорошо. Хэмилтон ведь финишировал вторым, а Перес только пятым. А значит, отставание британца от мексиканца сократилось до 22 очков. Немало, но вполне отыгрываемо, особенно учитывая, как нестабильно выступает Перес.

Но несколько часов спустя после финиша Международная автомобильная федерация (FIA) уведомила о том, что результаты Хэмилтона, а также лидера Ferrari Шарля Леклера (финишировал шестым) аннулированы.

Оказалось, что деревянная контрольная планка (доска толщиной 10 мм крепится под днищем машины и служит индикатором правильности настройки подвески) сношена больше, чем разрешено регламентом. Ее толщина после финиша должна быть не менее 9 мм. На машинах Хэмилтона и Леклера этот показатель оказался меньше. К слову, проверке, а она не сплошная, а выборочная, был подвергнут и Red Bull Ферстаппена. Но к нему вопросов не возникло. Дисквалификация Хэмилтона означала, что Перес перемещается на четвертое место, а с учетом того, что Хэмилтон в США ничего не заработал, он доводит свой отрыв от британца уже до 39 очков. Такую фору, если не допускать откровенных провалов, растранжирить уже непросто.

Александр Петров