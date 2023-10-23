Госдолг Свердловской области превысил 111,7 млрд рублей

В октябре государственной долг Свердловской области достиг 111,7 млрд руб., следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов Российской Федерации. Ранее, в августе, госдолг региона составлял 110,7 млрд руб.

Задолженность Свердловской области по ценным бумагам достигла 49,2 млрд руб., по бюджетным кредитам — 62,5 млрд руб. В августе регион был должен 61,5 млрд руб. по бюджетным кредитам.

По данным Минфина, Свердловская область занимает лидирующую позицию по объему госдолга среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). На втором месте Челябинская область (42,7 млрд руб.), на третьем — Курганская область (18,5 млрд руб.).

Среди регионов «тюменской матрешки» госдолг Ханты-Мансийского автономного округа составил 12,2 млрд руб., Тюменской области — около 7,9 млрд руб., Ямало-Ненецкого автономного округа — 7,2 млрд руб.

Напомним, в 2021 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что государственный долг региона позволяет ему развивать экономику и положительно влияет на кредитный рейтинг. По словам господина Куйвашева, заемные средства позволяют привлекать инвесторов и увеличивать доходную часть бюджета.

Василий Алексеев

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