Госдолг Свердловской области достиг 110,7 млрд рублей

В августе государственной долг Свердловской области вырос до 110,7 млрд руб., говорится на сайте Министерства финансов Российской Федерации.

Задолженность Свердловской области по ценным бумагам составила 49,2 млрд руб., по бюджетным кредитам — 61,5 млрд руб. В июле долг региона по бюджетным кредитами составлял 59,8 млрд руб.

Как рассказали «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона, область продолжает привлекать дешевые бюджетные кредиты для строительства социальных объектов в Екатеринбурге и уменьшать расходы казны на обслуживание долговых обязательств.

По данным Минфина, Свердловская область занимает лидирующую позицию по объему госдолга среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). На втором месте Челябинская область (42,5 млрд руб.), на третьем — Курганская область (18,5 млрд руб.).

Напомним, в июле региональное минэкономразвития отчиталось о росте госдолга региона до 108,9 млрд руб.

Василий Алексеев

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