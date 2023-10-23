С конца октября Red Wings возобновит рейсы из Екатеринбурга в Грузию

Авиакомпания Red Wings со следующей недели возобновит прямые рейсы из Екатеринбурга в Грузию после долгого перерыва. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Восстанавливается авиасообщение с Грузией. По возобновленной программе состоится первый вылет в Кутаиси. Также будет осуществляться прямой рейс в Тбилиси»,— пояснил господин Мальцев. В Кутаиси рейсы откроются с 31 октября по вторникам и воскресеньям, в Тбилиси — со 2 ноября по четвергам и воскресеньям.

По словам господина Мальцева, с 4 ноября откроются рейсы из Екатеринбурга на Шри-Ланку. Член правления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун добавила, что 23 октября вечером будет выполнен рейс из Екатеринбурга на вьетнамский остров Фукуок с пересадкой в Таразе (Казахстан).

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Росавиация разрешила прямые рейсы из Екатеринбурга в грузинские города Батуми и Кутаиси. По данным агентства, авиакомпании Red Wings разрешено семь раз в неделю летать из Екатеринбурга в Батуми и Кутаиси. В Батуми также можно семь раз в неделю улететь самолетами «Уральских авиалиний» и четыре раза — с авиакомпанией «Победа».

Напомним, президент Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний 10 мая, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая.

Анастасия Таначева

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