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Росавиация выдала допуск на прямые перелеты из Екатеринбурга в Грузию

Росавиация разрешила прямые рейсы из Екатеринбурга в грузинские города Батуми и Кутаиси. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Росавиации, семь раз в неделю авиакомпании Red Wings разрешили летать из Екатеринбурга в Батуми и Кутаиси. В Батуми также можно семь раз в неделю улететь самолетами «Уральских авиалиний» и четыре раза — с авиакомпанией «Победа». Как сообщили «Ъ-Урал» представители Red Wings, пока нет точной информации о том, когда именно авиакомпания запустит новые рейсы.

Напомним, президент Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний 10 мая, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая.

Полина Хабарова

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