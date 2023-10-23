Инвестиции в рынок недвижимости Петербурга достигли 95 млрд рублей

Объем инвестиций в рынок недвижимости Санкт-Петербурге по итогам девяти месяцев 2023 года составил 95 млрд рублей, сообщили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании IBC Real Estate. Это на 20% выше аналогичного показателя прошлого года.

Большая часть сделок (59%) за этот период пришлась на продажу зарубежными компаниями российских активов, подсчитали в IBC Real Estate. В денежном выражении их доля составила 56 млрд рублей, что в 2,7 раза выше, чем в 2022 году, отмечают в компании. Наиболее популярными сегментами для инвестиций стали жилая и торговая недвижимости, которые занимают около трети от общего объема вложений.

В сегменте коммерческой недвижимости все транзакции являлись выходом иностранных инвесторов, отмечает руководитель филиала компании IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров. К числу крупнейших сделок эксперт относит продажу комплексов «Мега Дыбенко», «Мега Парнас», Park House и «Невский центр». По его словам, инвесторам интересны подобные объекты ввиду привлекательной цены, так как многие из них продаются с хорошим дисконтом.

На третьем месте находится гостиничный рынок, куда за три квартала инвесторы вложили 14 млрд рублей, что стало рекордным значением за все время, говорят в IBC Real Estate. Основной вклад в это внесла продажа норвежской компанией Wenaas Group своего портфеля компании АФК «Система». В сделку вошли шесть отелей, которые расположены в Санкт-Петербурге.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что, по данным сервис «Авито Недвижимость» стоимость офисных помещений в Петербурге за год сократилась на 16%.

Константин Куркин

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