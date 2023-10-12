Стоимость офисных помещений в Петербурге за год снизилась на 16%

За год, по сравнению с июлем и августом прошлого года, стоимость офисных помещений в Санкт-Петербурге снизилась на 16% — со 124 до 104 тыс. руб. за кв. м. При этом стоимость офисов в Москве за этот же период выросла на 23% — с 200 до 246 тыс. руб. за кв. м. Такие данные приводит 12 октября сервис «Авито Недвижимость».

Помещения класса «А», по подсчетам аналитиков, подорожали на 153% за год — с 87 до 219 тыс. руб, класса «B» на 127% — с 53 до 121 тыс. руб.

По итогам III квартала текущего года дороже всего «квадрат» в офисах стоит в Петроградском (159 тыс. руб. за кв. м), Фрунзенском (146 тыс. руб.) и Приморском районах (142 тыс. руб) Петербурга.

Спрос в сегменте продажи офисных помещений на петербургском рынке, по данным компании, вырос на 20%, предложение — на 13%. В сегменте аренды офисов спрос по сравнению с июлем-августом 2022 года вырос на 3%, предложение — на 4%. Цена за кв. м. — на 8% с 722 до 780 руб. за кв. м в месяц.

Эксперты отмечают, что в 2023 году петербургские предприниматели отдавали предпочтение аренде офисов, а не покупке. «В Санкт-Петербурге спрос на покупку офисов поддерживается за счет снижения средней стоимости квадратного метра, но многие предприниматели все еще не торопятся рисковать и предпочитают арендовать офисы, а не покупать их, что заметно по динамике стоимости продажи и аренды квадратного метра помещений. Это позволяет быть более адаптивными в случае каких-либо изменений на рынке и напоминает поведение годичной давности»,— прокомментировал руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 90% офисов ушедших из России компаний в Петербурге уже нашли новых арендаторов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте