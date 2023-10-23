Уральских полицейских уволят из-за бездействия при убийстве студента из Габона

Инспекторов ДПС из Екатеринбурга Изергина и Олейникова, которые не вмешались в драку, в результате которой погиб аспирант УрФУ из Габона, уволят со службы. Об этом сообщила пресс-служба свердловского ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, что в августе 32-летний Франсуа Нджелассили из Габона (Центральная Африка) получил ножевые ранения во время драки на улице Малышева и позднее скончался в машине скорой помощи. Инспекторы ДПС видели драку, но не стали вмешиваться. Позднее портал Е1 опубликовал запись с камеры из служебного автомобиля, где инспекторы наблюдают за потасовкой и комментируют ее. Один из полицейских предложил вмешаться в драку, но второй его остановил.

Позже в отношении Изергина и Олейникова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, они не пресекли совершаемое преступление в отношении иностранного гражданина.

«Руководством главка уже принято решение об их увольнении из системы МВД по отрицательным мотивам»,— отметил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых. По словам офицера, в случае если причастность полицейских к гибели иностранца будет установлена, они понесут наказание.

Обвиняемый в убийстве — житель Артемовского Данил Фомин — находится под арестом. По ст. 105 УК РФ (убийство) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Мария Игнатова, Екатеринбург