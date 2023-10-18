Двое полицейских стали фигурантами дела после гибели аспиранта УрФУ из Габона

Силовики возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении двух сотрудников полиции после смерти аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили из Габона (Центральная Африка). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответ руководителя второго отделения контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Свердловской области на адвокатский запрос.

Дело в отношении должностных лиц ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Изергина и Олееникова возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, они не пресекли совершаемое преступление в отношении иностранного аспиранта.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что «на данном этапе расследования делать однозначные выводы о виновности либо невиновности должностных лиц преждевременно». Сейчас оба инспектора ДПС отстранены от исполнения своих служебных обязанностей. В случае если их «причастность к смерти» Франсуа Нджелассили будет доказана, их могут уволить из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, 32-летнего Франсуа Нджелассили убили в ночь на 18 августа на улице Малышева. Габонская Республика после гибели своего гражданина потребовала от российского МИД в кратчайшие сроки проинформировать посольство о ходе расследования.

Обвиняемого в убийстве аспиранта задержали на следующий день после преступления. Им оказался житель Артемовского Данил Фомин. По ст. 105 УК РФ (убийство) ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО. В октябре ему продлили срок ареста до 17 января следующего года. Расследование уголовного дела находится на контроле главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина.

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