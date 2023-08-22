Габон лишился аспиранта

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу на два месяца Данила Фомина, которого подозревают в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили из Габона. Габонская Республика после гибели своего гражданина потребовала от российского МИД в кратчайшие сроки проинформировать посольство о ходе расследования. Правоохранительные органы ситуацию не комментируют.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Габон заинтересовался убийством аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили

Фото: Пресс-служба УрФУ Габон заинтересовался убийством аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили

Фото: Пресс-служба УрФУ

Аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили убили в ночь на 18 августа. Как сообщили местные СМИ, на гражданина Габона напали с ножом в ресторане Burger King на ул. Малышева. От полученных ранений он скончался в машине скорой помощи.

Подозреваемого в убийстве аспиранта задержали на следующий день после преступления. Им оказался житель Артемовского Данил Фомин. В понедельник, 21 августа, Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил его под стражу до 17 октября. Ему предъявлены обвинения по ст. 105 УК РФ (убийство), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Газета «КП-Екатеринбург» сообщила, что аспирант мог быть убит из ревности. Отец Данила Фомина Андрей Фомин заявил, что якобы Франсуа Нджелассили погладил по руке девушку его друга и послал ей воздушный поцелуй.

«Завязалась драка. Сын не хотел его убивать. Это случайно все вышло. Нож у него был для самообороны. Но он его никогда не использовал. Первым ударил Франсуа. Сын очнулся, а тот на нем сидит и бьет. Даня оборонялся. Потом уехал к нам домой»,— сказал Андрей Фомин.

В полиции рекомендовали получить комментарий в Следственном комитете. В СКР по Свердловской области пока не комментируют ход расследования.

В пресс-службе УрФУ рассказали, что Франсуа Нджелассили освоил программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, обучался на третьем курсе аспирантуры кафедры экономики и природопользования. В 2019 году аспирант вошел в число лауреатов звания «Иностранный студент года» УрФУ за разработку предложения по интернационализации национальных валют стран Африки. «Энергичный и целеустремленный, отзывчивый и добрый, Франсуа увлекался танцами, занимался спортом — играл в футбол»,— отметили в вузе.

Как рассказал «Ъ-Урал» источник в департаменте Африки МИД России, 18 августа посольство Габонской Республики в Москве прислало ноту в МИД России. Страна запросила поддержку министерства в проведении расследования и выяснении обстоятельств трагической смерти аспиранта. Посольство потребовало в кратчайшие сроки предоставить информацию о ходе дела, чтобы поставить в известность власти Габона и членов семьи убитого. По словам источника, представительство МИД в Екатеринбурге должно предоставить информацию в МИД России в ближайшее время.

В Екатеринбурге с 19 августа проходит Международный фестиваль университетского спорта, в котором участвуют спортсмены из 281 вуза 36 стран мира, включая Африку. В столицу Урала съехались силовики из разных регионов России, создан межведомственный оперативный штаб для обеспечения безопасности и правопорядка. «В рамках штаба при координирующей роли ФСБ задачи по предупреждению, пресечению и раскрытию любых противоправных действий будут выполнять представители ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардии, прибывшие в Свердловскую область из разных регионов страны»,— говорится в сообщении антитеррористической комиссии Среднего Урала.

Василий Алексеев