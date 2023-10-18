Облсуд оставил под арестом обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Африки

Свердловский областной суд оставил в СИЗО Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили из Габона (Центральная Африка). Мужчина пытался обжаловать решение Ленинского райсуда Екатеринбурга, продлившего его арест до 17 января 2024 года, однако апелляционный суд не стал удовлетворять жалобу. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, 32-летнего Франсуа Нджелассили убили в ночь на 18 августа на улице Малышева. Спустя сутки по подозрению в преступлении был задержан житель Артемовского Данил Фомин. По ст. 105 УК РФ (убийство) ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина.

По данным СМИ, уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) также возбудили в отношении двух сотрудников ДПС. По версии следствия, они не пресекли совершаемое преступление в отношении Франсуа Нджелассили.

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