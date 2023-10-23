В ЛДПР предложили освободить многодетных родителей от транспортного налога

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение законопроект, освобождающий от уплаты транспортного налога владельцев машин с тремя и более несовершеннолетними детьми. Авторы инициативы считают, что она поможет улучшить благосостояние многодетных семей и семей, в которых только один родитель, сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно тексту документа, от уплаты транспортного налога освободят владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей. Также инициатива распространяется на единственного родителя одного или нескольких несовершеннолетних. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ.

В проекте закона уточняется, что сейчас в регионах России введены собственные нормы, касающиеся освобождения от транспортного налога. В ряде субъектов такая льгота распространяется на пенсионеров, инвалидов и родителей детей инвалидов. Власти Свердловской области планируют освободить от уплаты транспортного налога участников военной операции на Украине. Аналогичную меру рассматривали в Пермском крае.