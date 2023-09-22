Освобождение участников СВО от транспортного налога в крае оценивается в 32 млн рублей в год

В случае принятия законопроекта об освобождении участников спецоперации на Украине от уплаты транспортного налога, объем выпадающих доходов регионального бюджета оценивается до 32,4 млн руб. ежегодно. Об этом свидетельствует финансово-экономическое обоснование проекта закона. Согласно данным краевого минфина, план по сборам транспортного налога на 2023 год установлен в 3, 4 млрд руб.

Вчера губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение законодательного собрания законопроект. Планируется, что депутаты рассмотрят законопроект в октябре в двух чтениях.

Льготой смогут воспользоваться все категории участников боевых действий – мобилизованные, добровольцы и контрактники. Действие льготы предусматривается с 2022 по 2024 год. В льготные категории транспортных средств попадают легковые и грузовые автомобили (до 150 л. с.), катера и моторные лодки (до 50 л. с.), мотоциклы, мотороллеры, самоходные транспортные средства, а также машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. Льгота распространяется только на одно транспортное средство.