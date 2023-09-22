Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:04

Освобождение участников СВО от транспортного налога в крае оценивается в 32 млн рублей в год

В случае принятия законопроекта об освобождении участников спецоперации на Украине от уплаты транспортного налога, объем выпадающих доходов регионального бюджета оценивается до 32,4 млн руб. ежегодно. Об этом свидетельствует финансово-экономическое обоснование проекта закона. Согласно данным краевого минфина, план по сборам транспортного налога на 2023 год установлен в 3, 4 млрд руб.

Вчера губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение законодательного собрания законопроект. Планируется, что депутаты рассмотрят законопроект в октябре в двух чтениях.

Льготой смогут воспользоваться все категории участников боевых действий – мобилизованные, добровольцы и контрактники. Действие льготы предусматривается с 2022 по 2024 год. В льготные категории транспортных средств попадают легковые и грузовые автомобили (до 150 л. с.), катера и моторные лодки (до 50 л. с.), мотоциклы, мотороллеры, самоходные транспортные средства, а также машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. Льгота распространяется только на одно транспортное средство.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...