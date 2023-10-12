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Участников СВО из Свердловской области освободят от транспортного налога

Власти Свердловской области планируют освободили участников специальной военной операции (СВО) от уплаты транспортного налога. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Окончательное решение о введении меры поддержки должны принять депутаты заксобрания.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Льгота будет распространяться только на один легковой автомобиль с мощностью двигателя от 100 до 200 лошадиных сил. Меру планируют ввести на период с 2024-2026 годов.

Кроме того, свердловские депутаты рассмотрят инициативу о включении участников СВО и членов их семей в список, имеющих право на льготы при социальной газификации.

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