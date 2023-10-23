Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 октября

09:32. Школы в поселке Красная Яруга Краснояружского района Белгородской области переведены на дистанционную форму обучения, сообщает оперштаб Белгородской области со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова. Мера будет действовать до осенних каникул.

8:29. За первые шесть месяцев 2023 года за фейки об армии осужден 21 человек. Восемь из них приговорены к реальному лишению свободы и еще трое — условно.