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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 октября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

09:32. Школы в поселке Красная Яруга Краснояружского района Белгородской области переведены на дистанционную форму обучения, сообщает оперштаб Белгородской области со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова. Мера будет действовать до осенних каникул.

8:29. За первые шесть месяцев 2023 года за фейки об армии осужден 21 человек. Восемь из них приговорены к реальному лишению свободы и еще трое — условно.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 октября

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