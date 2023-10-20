Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 октября

10:06. Со стороны Украины за 19 октября по Белгородской области за 19 октября выпущено 108 снарядов и четыре дрона, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Валуйский городской округ обстрелян 32 раза, Грайворонский горокруг — 21, Краснояружский район — 16, Борисовский район и Шебекинский горокруг — по 11, Волоконовский район — десять, Белгородский район — семь. В Борисовском районе с квадрокоптера сброшено два самодельных взрывных устройства, в Белгородском районе над тремя селами сбито по беспилотнику самолетного типа. Пострадавших нет. В валуйском селе Карабаново в одном частном домовладении выбиты окна и повреждена линия электропередачи, которая уже восстановлена. Губернатор уточнил, что в райцентре Красная Яруга разрушений нет на гражданских объектах.

8:49. Глава Ливенского района Анатолий Шолохов доставил бойцам в Кременную очередной гуманитарный груз, сообщил орловский губернатор Андрей Клычков. В посылку вошли дизельные генераторы, буржуйки, утеплитель, пленку, инструменты, зарядки для аккумуляторов, цепи и шины для бензопил, ручные лебедки, канистры, газовые горелки и баллончики, монтажную пену, строительные перчатки, окопные свечи, маскировочные сети, плащ-палатки, коврики, теплые спальные мешки, сапоги, термобелье, средства личной гигиены, лекарства, продукты и воду.