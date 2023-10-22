В Курской области приграничный поселок Теткино остался без света из-за обстрела

В результате обстрела ВСУ поселок Теткино Глушковского района Курской области частично остался без света. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. В инциденте никто не пострадал.

Из-за атаки была нарушена линия электропередачи. Аварийные бригады приступили к ремонту. Также осколками было повреждено одно домовладение. «Обязательно окажем помощь в ремонте»,— заключил господин Старовойт.

Как Курская область пережила массированную атаку беспилотников ВСУ в конце сентября — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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