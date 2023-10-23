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ВСУ использовали за сутки 17 боеприпасов для ударов по Белгородской области

За минувшие сутки ВСУ использовали 17 различных боеприпасов, чтобы нанести удары по приграничным территориям Белгородской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших и разрушений в результате атак не зафиксировано.

  • В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сбросили одно взрывное устройство.
  • В Грайворонском горокруге по селу Дроновка выпустили один минометный снаряд. В селе Сподарюшино с беспилотника сбросили два взрывных устройства.
  • В Краснояружском районе под артобстрел попала окраина села Вязовое, зафиксировано четыре прилета.
  • В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка и хутору Стадникову выпустили по два минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» — два гранатометных выстрела. В селе Муром с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса.
  • В Яковлевском горокруге в районе села Задельное силами ПВО сбили беспилотник самолетного типа.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова

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