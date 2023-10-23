МВД: с начала года число погибших в ДТП с пьяными водителями снизилось на 26%

Количество ДТП с участием пьяных водителей в России с января снизилось на 14%, а число погибших и получивших травмы в таких авариях — на 26% и 13% соответственно. Это следует из статистики МВД.

По данным ведомства, в целом за девять месяцев было зафиксировано 9599 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения. Это на 14,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Погибли в таких ДТП 2050 человек, ранения получили 12 602 человека.

Как сообщала ГИБДД, с начала года по всей России произошло 96,7 тыс. ДТП. Это на 4,9% больше год к году. В авариях погибло 10,3 тыс. человек (+1,3%), ранено 121,4 тыс. человек (+4,3%). Регионами—лидерами по числу аварий стали Москва (6,1 тыс.), Краснодарский край (4,4 тыс.), Нижегородская область (3,4 тыс.), Санкт-Петербург (3 тыс.), Московская область (2,8 тыс.).

О попытках властей остановить рост числа ДТП — в материале «Ъ» «Борьба с авариями высокого уровня».

Лаура Кеффер