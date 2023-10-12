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Коммерсантъ FM
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Аварийность на российских дорогах выросла на 4,9% с начала года

Контекст

ГИБДД вчера обнародовала статистические данные об аварийности за девять месяцев 2023 года. Всего в России произошло 96,7 тыс. ДТП (на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в которых погибло 10,3 тыс. человек (+1,3%), ранено 121,4 тыс. человек (+4,3%). 66 тыс. аварий произошло по вине водителей легковых автомобилей, из них 5,6 тыс. ДТП — по вине пьяных автовладельцев.

В городах и населенных пунктах зафиксировано 74,5 тыс. происшествий, на федеральных дорогах —- 13,6 тыс., на дорогах регионального и межмуниципального значения — 18,8 тыс., на местных трассах — 63,5 тыс., на платных магистралях — 508.

Регионы-лидеры по числу аварий — Москва (6,1 тыс.), Краснодарский край (4,4 тыс.), Нижегородская область (3,4 тыс.), Санкт-Петербург (3 тыс.), Московская область (2,8 тыс.). Наибольший прирост числа ДТП — в Омской области (+33%), Калмыкии (+30,4%), Северной Осетии—Алании (+28,4%), Туве (+24,2%), Костромской области (+22,3%). Лидеры по приросту числа погибших — Карелия (+96,8%), Калмыкия (+64,2%), Ярославская область (+53,6%), Ингушетия (+52,8%), Ивановская область (+38,8%).

Негативный тренд с ростом аварийности, напомним, наблюдается с начала года, “Ъ” рассказывал об этом еще в апреле. В июле глава ГИБДД России Михаил Черников называл среди причин смену направления грузопотоков с запада на восток и рост популярности автотуризма, к чему не была готова дорожная инфраструктура. В конце августа ситуация обсуждалась в правительстве РФ на комиссии по безопасности движения, по итогам вице-премьер Марат Хуснуллин дал ряд поручений, в том числе МВД, Минтрансу, региональным властям, дорожникам разрабатывать мероприятия по снижению числа ДТП (см. “Ъ” от 9 октября), включающие установку светофоров на переходах, перестановку камер в аварийно-опасные места и ревизию зон для обгона.

Иван Буранов

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