Фигуристка Дробязко обжаловала указ президента Литвы о лишении ее гражданства

Фигуристка Маргарита Дробязко подала в суд жалобу на указ президента Литвы Гитанаса Науседы, которым она была лишена гражданства. Спортсменка сообщила, что Окружной административный суд Вильнюса принял документы и обязал главу государства до конца октября предоставить материалы, «подтверждающие выдвинутые обвинения».

«Я верю в правосудие и справедливость, отстаивать которые считаю моей обязанностью не только для себя, но и для тех граждан Литвы, которые могут так же, как и я стать жертвой недостойных политических игр»,— написала Дробязко в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фигуристка отметила, что ее поддерживает большинство литовцев (по данным опроса Baltijos tyrimai, решение властей о лишении гражданства поддержали только 35% населения). Дробязко назвала литовцев «такими же близкими людьми, как и живущие на исторической родине».

Маргарита Дробязко получила литовский паспорт в качестве исключения за заслуги перед литовским спортом и популяризацию страны в 1993 году. Решение представлять Литву госпожа Дробязко с мужем приняли после распада СССР. Президент лишил ее гражданства в середине сентября по рекомендации комиссии по делам гражданства, которая посчитала, что спортсменка «публично выражает поддержку России». Маргарита Дробязко также была исключена из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

Леонид Уварчев