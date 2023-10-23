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Ферстаппен выиграл Гран-при США «Формулы-1» и повторил рекорд по числу побед за сезон

Ферстаппен одержал 50-ю победу в «Формуле-1»

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен (Red Bull) стал победителем 19-го этапа чемпионата «Формулы-1», Гран-при США. Второе место занял Льюис Хэмилтон (Mercedes), третье — Ландо Норрис (McLaren).

Для нидерландца победа стала 50-й в карьере. Больше побед только у француза Алена Проста (51), немцев Себастьяна Феттеля (53) и Михаэля Шумахера (91) и у британца Льюиса Хэмилтона (103). Победа в текущем сезоне для Ферстаппена стала 15-й. Таким образом он повторил свой рекорд прошлого сезона. Ранее рекорды принадлежали Шумахеру и Феттелю (по 13).

Следующий этап чемпионата по «Формуле-1» состоится в Мексике 27–29 октября.

Макс Ферстаппен по итогам прошлого этапа «Формулы-1» досрочно стал чемпионом мира. Это его третий титул в карьере. Его команда Red Bull также досрочно обеспечила себе победу в Кубке конструкторов.

Об успехах пилота — в материале «Ъ» «Чемпион тройной перегонки».

Леонид Уварчев

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