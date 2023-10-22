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Коммерсантъ FM
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Военные РФ подтвердили удар Израиля по аэропортам в Сирии

Семь истребителей ВВС Израиля прошлой ночью нанесли удары по аэродромам Эн-Найраб в Алеппо и Дювали в Дамаске в Сирии. Об этом сообщил российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Ранее об этом сообщало сирийское агентство SANA.

«С 5:22 до 5:33 22 октября три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары по инфраструктуре аэропортов Дювали (Дамаск) и Эн-Найраб (Алеппо)»,— говорится в сообщении российского центра (цитата по «РИА Новости»).

В результате частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушена работа аэропортов.

Сегодня днем, 22 октября, сирийское госагентство SANA со ссылкой на армию страны сообщило, что в результате атаки Израиля были выведены из строя аэропорты Дамаска и Алеппо. По данным агентства, погиб один из работников аэропорта Дамаска, еще один был ранен. Израиль никак не комментировал это сообщение.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Анастасия Ларина

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