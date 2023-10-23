Возьмутся за старое

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) скорректирует политическую работу и публичное позиционирование после провального результата на региональных выборах 2023 года. Справороссы намерены отойти от «ультрапатриотизма» и вернуться к привычной для себя социал-демократической повестке, в рамках которой они сосредоточатся на работе с уязвимыми группами населения. Знакомые технологии эсеры проверят уже в ходе следующей региональной кампании, чтобы к выборам в Госдуму 2026 года полностью исправить выявленные недостатки. Эксперты, однако, не уверены, что проверенные рецепты позволят СРЗП выйти из электорального кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минувший сентябрь оставил СРЗП без представительства в шести региональных парламентах. Партия не преодолела пятипроцентный барьер в Бурятии (4,71% против 9,41% на выборах-2018), Хакасии (3,33% против 7,09%), Ивановской (4,06% против 8,22%), Ростовской (4,81% вместо 7,06%), Смоленской (4,32% против 7,79%) областях и в Ненецком автономном округе (4,51% против 5,41%), а также не прошла в заксобрание Донецкой народной республики (3,27%). Незначительно улучшить позиции справороссам удалось только в трех регионах: Башкирии (7,39% против 5,47%), Ульяновской (5,15% против 3,93%) и Ярославской областях (11,19% против 10%), в то время как в Якутии и Калмыкии партия заметно убавила в популярности — 9,39% вместо 15,94% и 5,23% вместо 8,43% соответственно. «Быть довольными результатами выборов у нас нет никаких оснований»,— признал председатель СРЗП Сергей Миронов, подводя 11 сентября итоги голосования в регионах.

Спустя месяц господин Миронов сообщил “Ъ”, что в партии провели «очень серьезную» работу по горячим следам: «У нас было закрытое заседание президиума, принципиальный товарищеский разговор — нелицеприятный, и я уже назначил руководителем штаба на выборы-2024 Валерия Гартунга (депутат Госдумы.— “Ъ”)». Лидер СРЗП добавил, что провел анкетирование всех сотрудников центрального аппарата, попросив соратников ответить на вопросы о том, в чем они видят причины сентябрьского провала. «Я восхищен ответами, это большая пища для размышлений,— признался Сергей Миронов.— На основании этих анкет я проведу совещание, и мы будем переформатировать работу центрального аппарата».

Однопартийцы господина Миронова тоже стараются сохранять видимость оптимизма. «Слава богу, что этот результат произошел сейчас, потому что есть три года до выборов в Госдуму, чтобы все исправить»,— сказал “Ъ” секретарь президиума Центрального совета СРЗП по политическим вопросам Дмитрий Гусев. Неутешительные итоги выборов-2023, по его словам, в партии восприняли «как стимул к работе» по нескольким направлениям: «Первое — регионы: партия создавалась за счет сильных региональных ребят, это была партийная фишка. И второе — работа с повесткой, вернуться в социал-демократическое русло». Вернуться, по мнению эсера, можно при помощи «работы с теми, кто нуждается в защите», то есть с бедными, обманутыми, пенсионерами, малыми предпринимателями и самозанятыми: «Простая левая идея — народу должно быть хорошо».

Среди причин провала на выборах-2023 господин Гусев упомянул затухание протестной повестки и так называемый донецкий консенсус. «Эта (патриотическая.— “Ъ”) повестка, прямо скажем, работает исключительно на власть,— пояснил он.— Мы помогаем, поддерживаем и дальше будем это делать, но политически это работает на партию власти». Те же доводы “Ъ” привели источники в региональных партийных ячейках, добавив, что за консенсусом и «ультрапатриотической» тематикой партия несколько «потеряла лицо»: «Нашу обычную тему защиты простых людей снесло всем этим ура-патриотизмом». Обстановка на местах, по мнению собеседников “Ъ”, свидетельствует и о необходимости «пересмотра договора» с властью, дабы местные администрации «перестали мешать нам так, как мешали сейчас».

«Мы внесем коррективы в повестку,— заверил “Ъ” руководитель свежесозданного предвыборного штаба Валерий Гартунг.— Вернемся к своему традиционному избирателю, с которым в последнее время, скажем так, немножко подрастеряли связь в силу специфичности ситуации, которая у нас в стране после февраля прошлого года наблюдается». Господин Гартунг признал, что СРЗП действительно потеряла много голосов, но теперь «намерена их вернуть»: «Тематика законопроектов, проблем, с которыми мы работаем, не поменялась, и если мы нашему избирателю донесем всю информацию о том, чем мы занимаемся и какие проблемы решаем, думаю, он к нам вернется». По мнению справоросса, кардинально корректировать работу при этом не потребуется: «В работе ничего менять не нужно, нужно просто поменять акценты освещения работы — не более того».

Политолог Константин Калачев считает, что прежний успех СРЗП строился на «трех китах»: удачном названии, грамотном распространении партийной франшизы в регионах и жестком контрпозиционировании по отношению к «Единой России». «Сейчас все это утрачено»,— констатирует эксперт. Отойдя от темы «нового социализма», СРЗП лишилась и «понятной идеологической доминанты», вступив при этом в жесткую конкуренцию на «патриотическом поле», где главный бенефициар — партия большинства, рассуждает господин Калачев. По мнению политолога Алексея Макаркина, СРЗП, поставив на ультрапатриотическую повестку, вновь (как и в 2012 году, когда партия поддержала «болотный протест») решила «прыгнуть выше головы». Ее неуспех сложился из нескольких составляющих, полагает эксперт: «сплочение вокруг флага» сработало на «Единую Россию», а недовольные властью сторонники спецоперации проголосовали за ЛДПР из-за «эффекта пророка» — в этой роли выступил покойный основатель партии Владимир Жириновский. «А с представителями ура-патриотической субкультуры, выступающими с наиболее радикальных позиций, у СРЗП не получилось потому, что группа эта не очень большая и сама по себе ни разу не выбрала ни одной консенсусной фигуры»,— добавляет господин Макаркин.

Для выхода из кризиса, по оценке Константина Калачева, эсерам необходимо «разобраться с позиционированием»: «Также нужны новые лидеры и, особенно важно, серьезные партнеры в регионах». «В большинстве регионов отделения СРЗП сейчас под региональными администрациями, которые не заинтересованы в их развитии: спрашивают с них только за результат ЕР и, условно говоря, вторая партия власти им не нужна»,— поясняет эксперт. А Алексей Макаркин считает, что СРЗП действительно может помочь возвращение к левым корням: «На самом деле что-то, кроме такой банальной работы в социальной сфере, предложить здесь сложно: (вернуть.— “Ъ”) образ партии, которая психологически комфортна и соответствует слову "справедливость". Но нужно понимать, что и эта "поляна" не эксклюзивна». Константин Калачев тоже признает наличие в обществе «запроса на левых», хотя и с оговоркой: «Левая идея в условиях любой стагнации, любого кризиса обретает второе дыхание, но нужны какие-то современные левые. А СРЗП — это… ну не знаю, какой-то Ноев ковчег».

Григорий Лейба