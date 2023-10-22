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Коммерсантъ FM
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Ветклиники Петербурга перестали делать бесплатные прививки от бешенства

В государственных клиниках Санкт-Петербурга закончились вакцина от бешенства для бесплатных прививок собакам. Об этом сообщается на сайте государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга, на сообщение обратила внимание «Фонтанка».

«Уважаемые владельцы собак! С 20 октября 2023 года в связи с временным отсутствием поставок на территорию России импортных вакцин вакцинация собак на безвозмездной основе против бешенства и других заразных болезней временно приостанавливается!» — говорится на сайте организации. Когда появится вакцина, не сообщается.

При этом, как убедилась «Фонтанка» сегодня, 22 октября, на горветстанциях в Санкт-Петербурге импортная вакцина есть, но привить ею питомца можно только за деньги. На станции в Петроградском районе предложили чешскую и французскую вакцины «Биокан» или «Эурикан» за 2300 руб. В наличии также чешская вакцина для котов по 1900 руб.

В частных клиниках можно привиться как отечественной, так и зарубежной вакциной. В некоторых клиниках прививка обойдется в 6 тыс. руб.

В декабре прошлого года Россельхознадзор сообщил, что производитель «Рабигена», одной из самых дешевых вакцин, подходящих для поездок животных за границу, компания Virbac, с начала военной операции на Украине сократила поставки в Россию на 30%.

Летом профильный комитет Совета федерации рекомендовал повысить пошлины на импорт фармакологии для животных до 35%, чтобы помочь отечественным производителям. При этом, по данным Минсельхоза, российские ветпрепараты занимают сейчас больше половины рынка.

Подробнее — в материале «Животных переводят на российское».

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