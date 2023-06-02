Животных переводят на российское

В России предложили ограничить ввоз импортных ветеринарных препаратов из недружественных стран. Профильный комитет Совета федерации рекомендовал ввести повышенные 35-процентные пошлины на импорт фармакологии для животных. Сенаторы аргументируют такое решение желанием помочь отечественным производителям. Насколько такие меры оправданы? И готов ли к этому российский рынок ветеринарной фармацевтики? Расскажет Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Россельхознадзор уверяет, что дефицита ветпрепаратов в России нет. По данным ведомства, иностранные компании с начала года ввезли в страну уже 70% товаров от общего объема за 2022-й. Владелица вест-хайленд-уайт-терьера Анна, впрочем, отмечает, что найти нужную вакцину для питомца было сложно:

«Наверное, самая главная проблема в том, что на российские препараты у многих животных аллергия. Например, моей собаке я подобную вакцину ставить не буду.

Весной еле нашли французскую "Эурикан". Срок годности значился до октября. В это время как раз год моему вест-хайленд-уайт-терьеру исполнится, и будет явно большой проблемой найти ей нужную прививку. Плюсом ко всему, все препараты очень сильно подорожали за последний год».

Между тем Минсельхоз отчитался, что российские ветпрепараты занимают сейчас более половины рынка. Однако сделать сезонную прививку в клинике даже не иностранной вакциной не всегда просто, рассказала москвичка Светлана:

«Приходится либо ставить чешскую вакцину, которая плохо переносится животными, либо российские. Но даже последние, например, от бешенства, довольно проблематично найти, поскольку поставки в клиники очень сильно ограничены. На некоторые из них выделяется порядка десяти доз на неделю, что, конечно, в летний сезон очень мало».

В Совете федерации, в свою очередь, убеждены, что ограничение импорта препаратов для животных поможет российским производителям. Но главврач сети ветклиник «Алиса» Ян Музалевский называет предложение сенаторов недальновидным:

«Наша фармакологическая промышленность достаточно ограничена и делает, так скажем, достаточно простые, невысокотехнологичные препараты.

Если брать и китайские, и индийские лекарства, то, в принципе, там нет такого же ассортимента для мелких домашних животных — собак и кошек — как в европейских странах. Для наркоза, лечения всевозможных аллергий и опухолевых заболеваний достаточно редки препараты, немного их и для гормональной терапии».

Сейчас в качестве альтернативы владельцы животных могут выбрать лекарства из так называемых дружественных стран. Правда, эти производители, во-первых, в большей степени ориентированы на крупных животных, а во-вторых, предлагают препараты далеко не для всех случаев, подчеркнул Ян Музалевский:

«Наладить можно производства любого препарата, это вопрос времени и цены. Не уверен, что это можно сделать быстро. Кроме того, это для фармацевтических компаний невыгодно, так как вряд ли у них будет какая-то маржа от этого. Ведь придется вложить большое количество денег, чтобы разработать технологии, а окупится ли это?».

Впрочем, еще недавно власти признавали, что в стране остается дефицит ветпрепаратов. Весной 2023-го обсуждалось введение перечня жизненно важных средств для животных, а год назад Госдума и вовсе предлагала лечить питомцев лекарствами для людей. Правда, документ не прошел дальше первого чтения.

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Александр Рассохин