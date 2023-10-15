Андрею Рублеву отбили матчбол

В решающем матче Rolex Shanghai Masters — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $8,8 млн — россиянин Андрей Рублев на тай-брейке третьего сета проиграл Хуберту Хуркачу из Польши. Несмотря на эту неудачу, в целом последние полторы недели стали для Рублева успешными. Он установил личный рекорд, проведя свой шестой финал с начала сезона, вернулся на высшее за карьеру пятое место в мировом рейтинге и де-факто обеспечил себе путевку на Nitto ATP Finals — итоговый турнир года в Турине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев (слева), несмотря на поражение от Хуберта Хуркача в финале турнира в Шанхае, де-факто гарантировал себе путевку на Nitto ATP Finals в Турин

Фото: Fred Lee / Getty Images Андрей Рублев (слева), несмотря на поражение от Хуберта Хуркача в финале турнира в Шанхае, де-факто гарантировал себе путевку на Nitto ATP Finals в Турин

Фото: Fred Lee / Getty Images

Проигрывать, имея перед этим матчбол, всегда очень досадно, тем более в финале. И после окончания великолепной встречи с Хубертом Хуркачем на Андрея Рублева было больно смотреть. Хотя по большому счету даже такой самокритичный теннисист, как Рублев, вряд ли может предъявлять к себе серьезные претензии. Ведь подача поляка, который, похоже, серьезно настроен вернуться в первую десятку, сейчас снова столь же опасна, как в 2021 году, когда он сначала в прекрасном стиле выиграл аналогичный турнир категории Masters 1000 в Майами, а затем в четвертьфинале Wimbledon взял всухую последний сет в карьере Роджера Федерера.

Выполнив с начала января уже под 900 эйсов, Хуркач занимает по этому показателю первое место в АТР. Вот и сейчас в первом сете он подавал, как робот. Однако во второй партии Рублев наладил прием, с помощью которого стал все чаще затягивать розыгрыши, повышая процент чужих ошибок. Неудивительно, что третий сет в целом получился равным. Поляк первый матчбол имел еще в десятом гейме, но Рублев вовремя зарядил эйс. В тот момент россиянин находился на пике нервного напряжения. Перед этим он настолько агрессивно выместил свое раздражение на фоторепортерах, которые, по его мнению, слишком громко щелкали затворами, что даже заработал замечание от судьи на вышке.

А затем начался тай-брейк с классическими теннисными качелями. Ведя 5:4, Рублев имел в запасе две подачи, не использовал это преимущество, но все же заработал свой единственный матчбол, который Хуркач, разумеется эйсом, отыграл. После этого поляк вышел вперед. Второй и третий матчболы россиянин спасал уже после розыгрышей, но четвертый оказался роковым. Очередной обмен ударами после второй подачи Рублева остался за Хуркачем, который вынудил россиянина ошибиться при выполнении его коронного удара справа.

В итоге — 6:3, 3:6, 7:6 (10:8), причем для такого счета матч продолжался совсем недолго — лишь 2 часа 3 минуты.

Рублев все же не смог до конца совладать с первой подачей Хуркача, сделавшего 21 эйс, в том числе четыре — на тай-брейке. Подобное, кстати, происходит не впервые. Примерно та же самая картина наблюдалась в финале июньского травяного турнира в Галле, где Рублев встречался с Александром Бубликом. Конечно, сейчас россиянин был гораздо ближе к победе, и оттого его неудача гораздо обиднее. Но даже не повторив свой апрельский успех в Монте-Карло, где Рублеву впервые удалось взять титул на состязании категории Masters 1000, в целом он должен быть доволен своим выступлением в Шанхае.

Поводов для этого несколько. Впервые в карьере сыграв шестой финал в течение одного сезона, Рублев, победивший кроме Монте-Карло еще и в Бостаде, но проигравший в Дубае, Баня-Луке и Галле, вернулся на высшее за карьеру пятое место в мировом рейтинге. А уверенные победы над несколькими сложными оппонентами, в том числе французом Юго Эмбером в четвертьфинале и болгарином Григором Димитровым в полуфинале, должны повысить его запас уверенности перед тремя европейскими турнирами — в Вене, Париже и Турине на итоговом состязании Nitto ATP Finals, куда россиянин де-факто уже попал вслед за сербом Новаком Джоковичем, испанцем Карлосом Алькарасом, Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

Хуркач же с помощью своего триумфа по полной программе включился в борьбу за три вакантные путевки в Турин.

Набрав с начала года 2775 очков, он идет по этому показателю на 11-м месте, уступая греку Стефаносу Циципасу (3615), Александру Звереву из Германии (3415), датчанину Хольгеру Руне (3010), американцу Тейлору Фритцу (2965) и норвежцу Касперу Рууду (2795). В ближайшие дни эти шестеро будут заняты на трех турнирах АТР — в Токио, Антверпене и Стокгольме, хотя, скорее всего, окончательно исход борьбы между ними станет ясен лишь в Париже. И, учитывая нынешний уровень игры поляка, он отнюдь не выглядит аутсайдером в этой компании.

Евгений Федяков