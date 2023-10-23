«Игры будущего» симулируют бокс

Правительство пытается найти внебюджетное финансирование и расширить потенциальную аудиторию «Игр будущего» — международных киберспортивных соревнований, которые планируется провести в феврале 2024 года. В частности, предлагается привлечь к организации игр букмекерские компании, а также внедрить новые дисциплины. Одной из них могут стать соревнования в киберспортивном симуляторе бокса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с протоколом совещания, которое прошло 6 сентября у вице-премьера Дмитрия Чернышенко с участием члена исполкома Федерации бокса России Умара Кремлева, руководителя проекта «Игры будущего» Игоря Столярова, сотрудников аппарата правительства и др. Встреча, судя по документу, была посвящена привлечению внебюджетного финансирования для «Игр будущего».

«Игры будущего» — международный киберспортивный турнир, в котором будут также проходить соревнования по фиджитал-дисциплинам — сочетанию спортивных и киберспортивых состязаний. Первые игры должны пройти в феврале 2024 года в Казани. На их подготовку в 2023 и 2024 годах из бюджета будет направлено 5,2 млрд руб. Проект курирует Дмитрий Чернышенко. В октябре Игорь Столяров в интервью «РГ» заявил, что цель организаторов игр — достичь 3 млрд просмотров.

По итогам встречи участники получили ряд поручений. Так, например, господину Кремлеву и главе АНО «Агентство развития компьютерного спорта» (АРКИВС) Антону Каре было поручено до 4 октября представить в правительство предложения по «созданию российского игрового симулятора по боксу, единоборствам и другим направлениям». Помимо этого, сторонам поручили помочь в продвижении «Игр будущего» через региональные отделения Федерации бокса, привлечь к участиям в «Играх будущего» «известных боксеров и других спортсменов», а также «оказать содействие в привлечении букмекерских компаний к организации приема интерактивных ставок на мероприятия "Игр будущего"».

В пресс-службе «Игр будущего» “Ъ” сообщили, что АРКИВС и Федерация бокса «уточняют техническое задание и прорабатывают источники финансирования» проекта по разработке симулятора бокса. Гендиректор АРКИВС Антон Кара не ответил “Ъ”, так же поступили в аппарате Дмитрия Чернышенко.

Структуры известных российских бизнесменов в 2023 году проявили интерес к разработке видеоигровых симуляторов. Так, компания «СМП цифровой спорт» Бориса Ротенберга намерена разработать футбольный и хоккейный симуляторы, которые могут заменить игры от EA Sports — FIFA и NHL. Ранее компания заявила о планах разработать и гоночный симулятор. Предполагается, что все три игры станут киберспортивным инвентарем (см. “Ъ” от 4 апреля и от 31 августа).

В свою очередь, Умар Кремлев (он владеет 51% в ООО «Спортивные лотереи», которое распространяет «Национальную лотерею») в конце октября этого года стал проявлять интерес к отрасли видеоигр. Так, 20 октября на заседании Совета по физкультуре и спорту он предложил президенту РФ Владимиру Путину «интернет-игры включить в единый регулятор, чтобы все было в зоне .ru, а все программное обеспечение и серверы — на территории РФ» (цитата по ТАСС). “Ъ” направил представителю господина Кремлева запрос с просьбой объяснить инициативу, ответ получен не был.

Основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев предполагает, что интерес непрофильных российских компаний и организаций к разработке игровых симуляторов вызван «окном возможностей», которое появилось после того, как государство заявило о планах направлять на «Игры будущего» крупное финансирование. Если же говорить о самом симуляторе, продолжает господин Махтиев, то к февралю 2024 года создать его будет непросто: «Если мы говорим о мобильном симуляторе, то его разработка с нуля займет полгода и потребует несколько десятков миллионов рублей, если же о проекте для консолей и ПК, то это уже как минимум несколько миллионов долларов и минимум два года разработки». Сроки создания игры, уточняет он, будут длинными, поскольку подобные проекты требуют использования сложных технологий.

Никита Королев, Юрий Литвиненко