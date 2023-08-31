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Симул к развитию киберспорта

Структуры Бориса Ротенберга намерены заменить видеоигры FIFA

Как выяснил “Ъ”, структуры Бориса Ротенберга вслед за разработкой гоночного симулятора для киберспорта намерены выпустить футбольный и хоккейный симуляторы, заменив популярные зарубежные видеоигры NHL и FIFA. Эксперты считают, что проект будет востребован у организаторов крупных киберспортивных турниров в РФ, но не у обычных пользователей.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

СМП ESports (ООО «СМП цифровой спорт»), принадлежащая Борису Ротенбергу, намерена в течение трех лет «начать разрабатывать» футбольный и хоккейный симуляторы, об этом “Ъ” рассказал гендиректор компании Георгий Гнутов: «Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка».

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что инвестиции СМП ESports в разработку на первом этапе могут составить около 300 млн руб. Собеседник “Ъ”, близкий к проекту, добавил, что в перспективе СМП ESports «намерена заменить иностранные спортивные симуляторы». Самые популярные из них — это FIFA и NHL, разработанные EA Sports.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СМП цифровой спорт» создано 14 июля с уставным капиталом в 10 тыс. руб., 100% компании у Бориса Ротенберга. Другая его структура, АНО «СМП Рэйсинг», разрабатывает гоночный симулятор (см. “Ъ” от 4 апреля). В конце мая, на выставке в центре «Зотов» компания уже представила симулятор Владимиру Путину.

«СМП Рэйсинг» весной проявила интерес к участию в организации «Игр будущего» (российский киберспортивный турнир, впервые пройдет в Казани в феврале 2024 года, проект курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко) и уже тогда, как выяснилось, в планах были и другие дисциплины. «Имеющийся опыт позволяет нам адаптировать существующие знания и инфраструктуру для организации и проведения онлайн-чемпионатов по ряду дисциплин: киберфутбол, кибербаскетбол, виртуальный хоккей»,— писал Борис Ротенберг в обращении к Дмитрию Чернышенко от 29 марта (копия есть у “Ъ”). Бизнесмен предлагал вице-премьеру «рассмотреть возможность назначить SMP Racing ключевым партнером по фиджитал-дисциплинам в рамках "Игр будущего"».

В аппарате Дмитрия Чернышенко сообщили, что «горячо поддерживают» начинания российских разработчиков по развитию собственных игр и симуляторов: «Это долгий процесс, но мы надеемся, что отечественные разработки вскоре выйдут на рынок, и их по достоинству оценят российские и зарубежные геймеры».

Летом на ПМЭФ «СМП Рэйсинг» и «Игры будущего» заключили контракт о стратегическом партнерстве (см. “Ъ” от 15 июня). «Помимо организации киберспортивных чемпионатов в рамках "Игр будущего" компания делает фокус на VK Play как на приоритетной платформе для дистрибуции своих игр»,— добавил господин Гнутов. В VK Play заявили “Ъ”, что разместить свой проект на их площадке может любой разработчик.

1,8 миллиарда рублей

будет выделено на подготовку «Игр будущего» в 2023 году, по словам премьера Михаила Мишустина.

Гендиректор «Организации развития видеоигровой индустрии» Василий Овчинников говорит, что если симуляторы действительно будут разработаны, у них есть перспектива стать спортивным инвентарем для «Игр будущего», с организаторами которых разработчик сможет заключить лицензионный контракт на использование продукта. «Но в дальнейшем успех проекта окажется привязан к этому турниру: взлетят "Игры будущего" — будет аудитория, а если нет, то симуляторы могут не найти пользователей».

Разработка спортивных симуляторов, где представлены команды и игроки, предполагает заключение лицензионных соглашений со спортивными клубами. За рубежом российские структуры сейчас сделать это явно не смогут, поэтому, скорее всего, в играх будут представлены исключительно отечественные команды, подчеркивает источник “Ъ” в крупном дистрибуторе игр, допуская соглашения со структурами из «дружественных стран». Стоимость разработки в 300 млн руб. он называет недостаточной, отмечая, что в мире «бюджеты на подобные проекты начинаются от $5 млн».

Собеседник “Ъ”, впрочем, в любом случае сомневается в перспективах таких проектов в B2C сегменте, то есть среди широкой аудитории: «NHL и подобные симуляторы — это нишевые продукты в России». Впрочем, уточняют другие участники игрового рынка, поддержать продвижение проекта может VK Play, которая «находится в ситуации, когда партнерство с любыми разработчиками будет выгодно: на площадке сейчас представлено мало качественных продуктов, и ей нужно любыми способами наполнить магазин контентом».

Никита Королев, Тимофей Корнев

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