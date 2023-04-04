«СМП Рэйсинг» симулирует гонки

АНО «СМП Рэйсинг», основателем которой выступает Борис Ротенберг, разработает собственный гоночный симулятор на основе американского игрового движка Unity. Проект возглавит бывший гендиректор Rutube Александр Моисеев. По его словам, для разработки потребуется около 300 специалистов, в дальнейшем симулятор может быть представлен в российских цифровых магазинах видеоигр. Исходя из параметров, эксперты оценивают вложения в проект на уровне $18 млн в год. Он уже претендует на господдержку и включение в «Игры будущего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моисеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Моисеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Экс-гендиректор Rutube и бывший заместитель главы «Газпром-медиа» Александр Моисеев, покинувший свои посты в феврале, стал советником Бориса Ротенберга и займется новым проектом в его АНО «СМП Рэйсинг» (программа развития автоспорта). По словам господина Моисеева, речь идет о разработке гоночного симулятора (программно-аппаратный комплекс, объединяющий ПО — руль, педали, раму и т. д.— и программную часть).

«У нас есть большой план создать русский Asseto Corsa (гоночный симулятор итальянской студии Kunos Simulazioni.— "Ъ"), для этого сейчас нужно около 300 разработчиков. С учетом того, что уже созданы цифровые модели автомобилей и трасс, думаю, что MVP (минимально жизнеспособный продукт.— “Ъ”) для проведения соревнований в рамках "Игр будущего" мы можем подготовить к концу года»,— пояснил “Ъ” Александр Моисеев.

Он добавил, что интересуется автоспортом, поэтому «переход в "СМП Рэйсинг" стал идеальным балансом». Топ-менеджер принимал участие в гонках Ferrari Challenge Europe, International GT Open, Italian GT Championship и других. «Должность в АНО — основная работа, я за рулем давно, это часть жизни, как и российские IT»,— сказал он, добавив, что в итоге симулятор может быть представлен в российских игровых магазинах, включая VK.Play, и вывод продукта в коммерческий сегмент реален через три года. В VK.Play заявили, что «рады новым разработчикам». В АНО сказали, что на игру запрошена господдержка, не уточнив сумму.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АНО «СМП Рэйсинг (гонки)» зарегистрирована 13 мая 2021 года, руководителем организации числится Александр Жемчужников. За 2021 год выручка составила 24 млн руб., чистая прибыль — 6,3 млн руб. По данным сайта АНО «СМП Рэйсинг (гонки)», основателем и руководителем организации выступает Борис Ротенберг. «СМП Рэйсинг» проводит автомобильные гонки с 2013 года, имеет собственную школу подготовки пилотов. До недавнего времени команда «СМП Рэйсинг» выступала на международных гонках.

«Игры будущего» — международное киберспортивное соревнование, подготовку которого курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Их проведение в Казани запланировано на 2024 год. В аппарате вице-премьера пояснили, что в рамках подготовки запущена «Лаборатория высокотехнологичных и инновационных видов спорта», которая занимается отбором идей для игр, «свои проекты в лабораторию приносят как именитые организаторы спортивных мероприятий, так и российские и иностранные разработчики игр и игровых дисциплин». Однако там подчеркнули, что лаборатория не занимается финансированием игровых разработок.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ, в сентябре 2021 года: «В мире растет популярность киберспорта, в нашей стране культура зародилась около двадцати лет назад».

Собеседник “Ъ”, близкий к одному из профильных фондов, говорит, что представители «СМП Рэйсинг» обращались к вице-премьеру с предложением включить будущий продукт в программу «Игр будущего» как отдельную дисциплину. «Но ответа пока, насколько я знаю, нет»,— отмечает он.

Если у компании есть наработки, которые они использовали при создании гоночного тренажера, разработка игрового продукта для B2C-аудитории не должна вызвать сложности, полагает продюсер крупной русскоязычной игровой студии. «Стоимость проекта проще всего считать по числу предполагаемых сотрудников. Работа 300 специалистов в год обойдется им примерно в $18 млн»,— уточнил источник “Ъ”.

В РФ уже есть собственная разработка автосимуляторов, уточняет гендиректор АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» Василий Овчинников. «Несмотря на кадровый дефицит в отрасли, мне известно о российских студиях, которые на аутсорсинге привлекались зарубежными для реализации схожих проектов и имеют собственные разработки, поэтому команду на российском рынке под проект найти можно»,— говорит он.

Тимофей Корнев, Никита Королев