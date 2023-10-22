МИД РФ: Латвия, Эстония и Бельгия заблокировали свыше 96 тыс. тонн удобрений

Более 96 тыс. тонн российских удобрений, предназначенных для нуждающихся стран, остаются в портах Латвии, Эстонии и Бельгии. Об этом сообщил МИД России.

«Российская сторона рассчитывает, что в предстоящий период страны, незаконно удерживающие наши удобрения, приложат все необходимые усилия для их своевременной гуманитарной отправки в беднейшие государства»,— говорится в сообщении МИДа.

После того как удобрения остались заблокированными в результате санкций, Россия в сентябре 2022 года предложила бесплатно отправить 262 тыс. тонн беднейшим странам. В марте 20 тыс. тонн отправили в Малави, в мае — 34 тыс. тонн в Кению. Как сообщили в МИДе, три другие партии — 34 тыс. в Нигерию, 23 тыс. тонн в Зимбабве, 55 тыс. тонн на Шри-Ланку — так и не были отправлены.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».