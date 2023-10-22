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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 606-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 22 октября

Правительство России поддержало идею об организации короткого номера, по которому можно будет сообщать о пролете беспилотников. Правящая в Болгарии партия ГЕРБ предложила запретить использование российской нефти нефтеперерабатывающим заводом «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:09. Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто в связи с ремонтными работами — Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

9:08. Воздушная тревога объявлена в в Одесской и Сумской областях Украины — данные официального украинского ресурса для оповещения населения.

8:37. Правительство России поддержало предложение об организации короткого номера, по которому россияне смогут оперативно сообщать о пролете беспилотников — МЧС России в ответ на запрос вице-спикера Госдумы от фракции «Новые люди» Даванкова.

8:32. Оформление внутренних паспортов РФ в российских учреждениях за рубежом труднореализуемо — директор консульского департамента МИД Алексей Климов в интервью «РИА Новости». Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что гражданам РФ следовало бы предоставить возможность получать российские паспорта в зарубежных представительствах.

8:24. Партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) предложила запретить использование российской нефти нефтеперерабатывающим заводом «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас», идею поддержало «Движение за права и свободы», также входящее в правительственную коалицию — BTV.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 605-й

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