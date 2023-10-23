В связи с возвращением проверок

За девять месяцев в отношении крупнейших российских операторов связи было составлено в 2,8 раза больше протоколов за нарушения использования радиочастотного спектра и отсутствие разрешений на работу базовых станций, чем за аналогичный период годом ранее. Объем протоколов в этом году вернулся к росту после отмены моратория на проверки. Участники рынка опасаются, что новое регулирование приведет к проблемам со связанностью сетей: Роскомнадзор за нарушения теперь может прекращать действие лицензий на базовые станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев 2023 года Роскомнадзор составил в отношении российских операторов связи 28 тыс. протоколов за нарушения в использовании радиочастотного спектра и отсутствие разрешений на работу базовых станций (БС), рассказали “Ъ” в ведомстве. Его представитель уточнил, что за аналогичный период годом ранее было составлено более 10 тыс. протоколов, а за первые девять месяцев 2021 года — 42 тыс.

Всего по итогам 2022 года, следует из доклада о деятельности Роскомнадзора, опубликованного в октябре, общий объем штрафов, который четыре крупнейших оператора заплатили за нарушения, за год снизился почти на 20%, до 67 млн руб. Число составленных на операторов протоколов совокупно сократилось почти в десять раз, до 3,7 тыс. В Роскомнадзоре объяснили снижение количества протоколов в отношении операторов изменениями в КоАП РФ, согласно которым для их составления необходимо было проведение проверки, а также мораторием на проверки. Ограничения сняли 1 января 2023 года. Наибольший объем штрафов в 2022 году заплатил «МегаФон» (24 млн руб.), на втором месте — «Вымпелком» (21 млн руб.), на третьем — МТС (13 млн руб.), а на четвертом — Tele2 (8,9 млн руб.). Из отчета Роскомнадзора за 2021 год следует, что соотношение по числу нарушений у операторов было аналогичным. Судя по данным Роскомнадзора, на начало 2023 года в России совокупное количество действующих базовых станций составило 1,1 млн единиц (см. график).

Нарушения обусловлены тем, что установка объекта БС занимает один-два месяца, а выдача разрешительных документов — полгода, объяснил собеседник “Ъ” в одном из операторов связи: «"Перекос" остается, несмотря на все ускорения и оптимизации, предпринятые регулятором. Это связано с тем, что практически весь спектр в РФ является либо приоритетным для силовых структур, либо используется с ними совместно». Любое частотное присвоение делается только по согласованию этих ведомств, что и влияет на сроки выдачи разрешений, уточняет источник. В Tele2 сказали, что согласны с приведенными результатами и позицией компании в списке Роскомнадзора. В МТС, «МегаФоне» и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

В июле 2023 года Госдума приняла поправки к закону «О связи», по которым в перечень лицензионных требований на оказание услуг связи включается условие соблюдения схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам в рамках закона о «суверенном интернете». Если оператор нарушает условия выдачи лицензий, в частности, не соблюдает схему пропуска трафика, Роскомнадзор может «прекратить» действие лицензии. Сейчас лицензия может быть аннулирована только по решению суда, а за нарушения Роскомнадзор выписывает штраф.

Штрафы о нарушении использования радиочастотного спектра выписываются, если базовая станция работает не на выделенных частотах или не в согласованной локации, объясняет редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «В основном такие нарушения происходят и фиксируются либо сразу после стройки, либо после модернизации сайта (место, где разворачивается оборудование.— “Ъ”), выполненной недобросовестными подрядчиками».

Аналитик профильного Telegram-канала @abloud62 Алексей Бойко считает, что уменьшение числа штрафов связано с тем, что после ухода иностранных вендоров и роста сложности приобретения зарубежного оборудования операторы вынужденно уменьшили количество развертываний базовых станций.

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке отмечает, что введение нового регулирования в части лицензионных требований грозит тем, что ведомство вместо штрафов будет прекращать действие лицензии: «В таком случае БС с нарушением придется отключить, а восстановление лицензии потребует времени, тогда как на оплату штрафов операторы фактически заранее закладывали средства, а БС продолжали работать». По его мнению, такая ситуация может грозить снижением связанности сетей.

Юлия Тишина, Тимофей Корнев