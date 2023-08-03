Сети проверяют на прочность в регионах

Минцифры запросило у небольших операторов в регионах данные об их сетях и абонентских базах. Это делается по поручению президента в рамках проверки устойчивости связи. Информация нужна для присвоения сетям определенной категории критичности: в зависимости от нее формируются требования к безопасности. Занижение степени категорирования объектов грозит операторам штрафами. Эксперты отмечают, что подобную информацию власти уже запрашивали у операторов в 2022 году при формировании списков на отсрочку от мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Региональные операторы связи, включая игроков из Московской, Томской, Новосибирской, Свердловской, Саратовской и Тверской областей, Адыгеи, Краснодарского края, а также ЛНР и ДНР в июле и начале августа получили письма от Минцифры с требованием предоставить информацию о предоставляемых услугах, наличии магистральных и региональных сетей связи, а также об абонентской базе, включая количество корпоративных и государственных клиентов и число присоединенных операторов. Об этом “Ъ” рассказал гендиректор консалтинговой компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко.

“Ъ” ознакомился с письмами нескольким компаниям. Требование раскрыть информацию обосновывается необходимостью «выявления значимых операторов связи, от которых зависит устойчивое функционирование услуг связи и состояние устойчивости и безопасности сетей» в конкретных регионах. В нескольких письмах уточняется, что информация запрашивается в соответствии с методическими рекомендациями Роскомнадзора.

В письме, направленном операторам Московской области, говорится, что оценка операторов проводится по поручению президента. Собеседник “Ъ”, близкий к правительству, пояснил, что речь идет об одном из поручений, связанных с защитой национальной инфраструктуры связи. В Роскомнадзоре заявили “Ъ”, что не могут предоставить дополнительную информацию. В Минцифры не ответили.

Данные по абонентской базе составляют коммерческую тайну, каждый оператор вправе ее не раскрывать, поясняет редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Например, Tele2 долго не раскрывал абонентскую базу, пока не дошел до определенной точки развития». Роскомнадзор уже собирал реестр «Операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования», то есть работающих в сегменте телефонии, добавляет эксперт: «Вероятно, сейчас ведомство хочет классифицировать их и по другим критериям».

Данные могут быть нужны, чтобы проверить региональных операторов связи, которых в целом в стране около 5 тыс., на соответствие необходимым категориям в рамках закона о защите критической информационной инфраструктуры (КИИ), считает Дмитрий Галушко. В конце 2022 года был принят закон, по которому объекты КИИ могут штрафовать за предоставление неверных сведений в ФСТЭК и занижение степени категорирования, уточнил он. Для должностных лиц штраф составляет от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., за повторное нарушение штраф удваивается.

По требованиям 187-ФЗ, сети всех операторов связи относятся к объектам КИИ, но есть три категории по степени значимости. Сейчас операторы сами должны подавать заявки на присвоение определенной категории в ФСТЭК. При этом объект КИИ может вовсе не иметь категории.

К самой высокой категории (первой) относятся операторы, которые имеют более 5 млн абонентов, а их сети выходят за пределы одного региона, к самой низкой (третьей) — операторы с клиентской базой от 50 тыс. до 1 млн и сетями в пределах одного города. Федеральные операторы МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2 соответствуют первой категории, к которой предъявляются повышенные требования безопасности, объясняет собеседник “Ъ” на телеком-рынке.

Собеседник “Ъ” в одном из операторов связи считает, что проверки в отношении категорирования операторов связи по требованиям КИИ обусловлены продолжающимися атаками на инфраструктуру и необходимостью усиления ее безопасности. Дмитрий Галушко в то же время добавляет, что осенью 2022 года после начала частичной мобилизации власти также запрашивали у операторов данные о сетях связи и абонентской базе: «На основе этой информации могут приниматься решения о выделении компаниям брони для сотрудников».

Юлия Тишина