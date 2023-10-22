RUSI: Украине нужно подготовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре

В британском Королевском объединенном институте оборонных исследований (Royal United Services Institute — RUSI) предупредили власти Украины о том, что им необходимо подготовиться к возможному нанесению Россией мощных ударов по объектам критической инфраструктуры страны.

«Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба»,— говорится в публикации, размещенной на официальном сайте RUSI.

По данным научного сотрудника RUSI, российская армия получает от военной промышленности все больше ударных вооружений. Он также обратил внимание на более чем двукратный рост производства российских ракет дальнего радиуса действия за последний год. В связи с этим он заявил, что если украинские власти не сумеют вовремя подготовиться к возможным атакам на инфраструктурные объекты, то сразу несколько регионов страны рискуют временно остаться без света и тепла.

8 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к гражданам с просьбой закупить к зиме электрогенераторы в связи с возможными повреждениями инфраструктурных объектов страны в ходе боевых действий. Глава ведомства добавил, что власти Украины будут работать над улучшением функционирования систем противовоздушной обороны, чтобы минимизировать ущерб от возможных атак на объекты энергетической инфраструктуры. В этом случае использовать генераторы украинцам не придется, пояснил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в сентябре заявлял, что страну ожидает «сложная зима». Однако он уверен, что Киев готов к ней лучше, чем в 2022 году. В госкомпании «Укрэнерго» заявляли, что «обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию», поэтому нужно «быть готовыми к худшим ситуациям».

Александр Кислов