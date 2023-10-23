Что происходит после ввода войск России на Украину. День 607-й

За первые шесть месяцев 2023 года за фейки об армии осужден 21 человек. Восемь из них приговорены к реальному лишению свободы и еще трое — условно. Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР журналисту Владимиру Соловьеву. У российских средств ПВО появился опыт взаимодействия с ракетами ATACMS, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

12:05. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 11 боеприпасов, также с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

11:43. Российская сторона перестала ориентироваться на красные линии Берлина в вопросе поставок оружия Украине и должна быть готова к любому развитию ситуации, заявил российский посол в Германии ТАСС.

11:40. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев призвал россиян учитывать риски, связанные с возможным изъятием личных вещей таможней при въезде в Германию, сообщает ТАСС.

11:20. Доллар на бирже ниже 95 руб.

10:53. Суд Екатеринбурга при новом рассмотрении вернул следователю дело Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z.

10:52. Бывший российский Xerox сменил название на «Техноэволаб», пишут «Ведомости».

10:44. Журналисты перед началом встречи глав МИД ЕС сегодня не задали Боррелю ни одного вопроса об Украине.

10:30. Шевченковский районный суд Киева засекретил свое решение об аресте имущества украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), подозреваемого на Украине в мошенничестве и легализации имущества, сообщает издание «Украинские новости».

10:02. Газ на бирже в Европе торгуется около $530 за 1 тыс. куб. м. «Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,8 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа».

9:54. Власти ЕС рассматривают возможность продления срока действия временного ограничения цен на газ, сообщает Financial Times.

9:41. Украинские аграрии с прекращением зерновой сделки потеряли более $40 млрд, сообщил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

9:32. Два человека получили ранения в результате обстрела Октябрьский Рудник на севере Донецка. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

9:31. Замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям Индонезии с просьбой помочь обеспечить Украину несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму, сообщает индонезийский портал Liputan6.

8:34. Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР журналисту Владимиру Соловьеву.

8:29. За первые шесть месяцев 2023 года за фейки об армии осужден 21 человек. Восемь из них приговорены к реальному лишению свободы и еще трое — условно.

8:29. У российских средств ПВО появился опыт взаимодействия с ракетами ATACMS, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.