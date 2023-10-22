Россиянин Махачев после победы на турнире UFC поддержал Палестину

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев не стал праздновать победу над Александром Волкановски из Австралии на турнире UFC в Абу-Даби. После боя он поддержал Палестину и сектор Газа. Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, который представлял на турнире ОАЭ, после боя призвал «мусульман, христиан, евреев» и других «быть вместе».

«Я не праздную сегодня победу из-за сумасшедших событий, которые происходят сейчас в мире. <...> Палестина, мы с вами. Остановите это! Наши молитвы с вами. Палестина, мы с вами. Сектор Газа, мы с вами»,— сказал Махачев. Как передает «Матч ТВ», российский спортсмен во время выхода из октагона принял от одного из зрителей флаг Палестины.

Хамзат Чимаев после победы на турнире UFC также обратил внимание на ситуацию мире. «Я не испытывал радости от боя сегодня, зная, что дети умирают. Не имеет значения, в какой части мира: Украине, Сирии, Афганистане, США... Я люблю детей, у меня трехмесячный сын, и когда он плачет, я знаю, как это тяжело. Когда кто-то умирает, я не знаю, что сказать. Надеюсь, в мире все будет хорошо. Мусульмане, христиане, евреи, неважно, кто вы — будьте вместе. Дайте нам хорошо жить в мире, дайте нам быть счастливыми»,— сказал он.

Ислам Махачев нокаутировал Александра Волкановски в первом раунде. 31-летний россиянин во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Подробнее о турнире — в материале «Ъ» «Победа с ноги».

Леонид Уварчев