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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил дело после угроз участнику СВО, осудившему «азербайджанскую мафию»

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении группы лиц, угрожавших семье командира батальона «Эспаньола» Михаила Турканова (кличка Питбуль). На этой неделе мужчина записал видеообращение с осуждением действий подростков в Санкт-Петербурге, которые называли себя азербайджанской мафией.

«По версии следствия, 16 октября 2023 года не установленные на данный момент лица в ответ на действия мужчины, разместившего видеоролик с осуждением действий этнической банды в Санкт-Петербурге, в социальных медиа опубликовали информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды в отношении него с угрозой применения насилия к мужчине и членам его семьи»,— говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

На прошлой неделе по сети разошлись видео, на которых молодые люди 17–18 лет устраивают потасовки в общественных местах Санкт-Петербурга. Подростки называли себя азербайджанской мафией. Накануне четверых подростков арестовали по подозрению в хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и призывах к применению насилия к группе лиц по признакам национальности и происхождения (ст. 282 УК РФ).

Михаил Турканов командует штурмовым подразделением «Эспаньола» в зоне боевых действий на Украине. Подразделение состоит из бывших футбольных фанатов «Зенита». 16 октября он записал видео, на котором осудил действия подростков в Санкт-Петербурге, и пообещал, что с молодыми людьми разберутся военнослужащие, которые вернутся в город с фронта.

После этого в одном из Telegram-каналов были опубликованы личные данные (телефоны и адрес) болельщика. Один из Telegram-каналов сообщил, что члены его семьи получали угрозы. После этого Михаил Турканов записал видео, в котором заявил, что не будет извиняться за высказывания в предыдущем видео. 17 октября Следственный комитет РФ начал проверку по факту угроз в адрес семьи военного.

Анастасия Ларина

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