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Коммерсантъ FM
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Элитное жилье сменило приоритеты

Какие квартиры сейчас доступны и востребованы для арендаторов

На рынке аренды элитного жилья в Москве изменились приоритеты. Клиенты повысили требования к качеству и теперь реже выбирают самые дешевые квартиры в сегменте. По данным аналитиков NF Group, интерес повысился к предложениям со ставкой от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб. в месяц. В сентябре почти каждый второй запрос в элитном сегменте приходился на такие квартиры. Интерес к ним вырос на 14% в годовом выражении. В то же время спрос на более бюджетные варианты с арендной ставкой ниже 200 тыс. руб. сократился.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Одна из причин такой тенденции — возвращение части релокантов, но есть и другие факторы, уверен член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев:

«Очевидно, что отмеченная коллегами из NF Group тенденция может быть связана с возвращением так называемых релокантов. Скорее всего, спрос именно возвращающихся в Россию стал наиболее заметен в отчетности NF Group. Это основная причина. Но есть еще, конечно же, другие. Москва привлекает людей. Состоятельные люди тоже приезжают и арендуют квартиры.

Почему растут продажи квартир в новых ЖК

Сейчас достаточно хорошо развита удаленная система. Многие бизнесмены, получили, наконец, возможность путешествовать. Жители регионов могут при наличии, конечно, денежных средств, приехать в Москву, снять квартиру, пожить какое-то время. Соответственно, при этом их бизнес будет работать хорошо, потому что все удаленные системы отлажены. Мне кажется, что здесь сложились две эти тенденции».

В ценовой нише от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб. в месяц наибольшим спросом пользуется жилье в центре Москвы, отметила управляющий партнер компании Yurgeneva Realty Елена Юргенева. Предложение, по ее словам, при этом сокращается, и арендаторы готовы увеличивать плату при очевидных преимуществах объекта:

«Хорошие объекты с рынка вымывались довольно длительное время. Арендаторы начали возвращаться, что привело к стремительному сокращению числа выставленных объектов в первую очередь в ЦАО. То есть по цене от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб. в месяц мы с вами можем снять квартиру с двумя спальнями внутри Садового кольца. Это как раз то, что было наиболее востребовано до начала специальной военной операции.

Какие тенденции фиксируются на столичном рынке жилья

Ощутимыми преимуществами мы называем в первую очередь удобство инфраструктуры, окружающей жилой комплекс. То есть если мы говорим о таких районах, как Патриаршие пруды, Арбат, Хамовники — это полная пешая доступность инфраструктуры. Вы спускаетесь из лифта и тут же сразу у вас и кафе, и супермаркет, и спортклуб. В первую очередь мы говорим именно об удобстве, то есть везде дойти пешком, не стоять в пробках».

На арендные квартиры со ставкой от 400 тыс. руб. до 600 тыс. руб. в месяц с января по сентябрь, по данным NF Group, приходился каждый десятый запрос. С 2022 года этот показатель не изменился.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

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