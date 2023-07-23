Квартиры расходятся по арендаторам

Столичный рынок аренды квартир постепенно восстанавливается, сообщили эксперты аналитического центра «Дом.РФ». По их данным, во втором квартале по сравнению с первым количество предложений в Москве сократилось более чем на четверть, до 25,8 тыс. Средняя цена при этом подросла на 3%, до отметки 66 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Оживление на арендном рынке Москвы только начинается, а завершится, скорее всего, в конце текущего года, считает президент группы компаний Rway Александр Крапин. К этому времени, по его мнению, ставки аренды подрастут, но несущественно:

«Думаю, что максимально цена с учетом второго квартала вырастет не более чем на 10%. Этот показатель является очень чутким индикатором благосостояния домохозяйств, которое не растет из-за того, что реальный уровень инфляции существенно выше, чем полагает Росстат».

А вот на рынке аренды элитного московского жилья соотношение спроса и предложения не меняется. При этом клиентам и арендодателям зачастую приходится вступать в сложные переговоры о том, в какой именно валюте фиксировать ставку. Об этом “Ъ FM” рассказала управляющий партнер компании Yurgeneva Realty Елена Юргенева:

«Чисто технически цена на многие квартиры выросла, но из-за того, что увеличился обменный курс доллара, то жилье, аренда которого стоила $10 тыс., сейчас обойдется дороже. Ведь по традиции на большинство лотов в элитном сегменте ценник выставлялся в американской валюте.

Но, думаю, осенью в отчетах аналитиков мы увидим бодрый рапорт о том, что рынок элитной недвижимости растет. Не надо заблуждаться, это не так, речь идет о чисто технической погрешности, вызванной ростом курса доллара.

Естественно, никто из арендаторов не готов сейчас в этой валюте фиксироваться, все просят перед заключением договора перевести все-таки стоимость квартиры в рубли, потому что волатильность валютного курса не дает им возможности прогнозировать свои расходы.

Сейчас наблюдается следующее явление: арендодатели хотели бы получать платежи в валюте, арендаторы просят все-таки зафиксировать сумму договора в рублях.

Вместе с тем никаких предпосылок для реального роста цен я не вижу. Именно в элитном сегменте они очень сильно зависят от политэкономической ситуации, соответственно, здесь в ближайшее время существенных изменений мы не увидим».

Эксперты «Дом.РФ» отмечают, что рынок аренды оживает практически во всех крупных городах. При этом, если в других регионах люди охотнее всего снимают однушки, то в Москве лидируют по популярности двухкомнатные квартиры — на них приходится 36% объявлений.

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Андрей Загорский