Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Граждане раскупают новостройки

Почему растут продажи квартир в новых ЖК

В России вырос спрос на новостройки. В июле показатель увеличился на 17% по сравнению с данными за июнь, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость». При этом предложение увеличилось на 7%, а цены в среднем снизились на 1%. С чем связана такая динамика? И продолжит ли спрос расти и впредь? Разбирался Андрей Загорский.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авторы исследования «Авито Недвижимость» изучили ситуацию в 33 крупных городах страны. В итоге выяснилось, что она существенно различается от одного региона к другому. Так, в 13 городах стоимость новостроек в предыдущем месяце снизилась, в двух — не изменилась, а в 18-ти выросла. Например, сильнее всего подешевело первичное жилье в Красноярске — на 3% по сравнению с июнем. А самое существенное подорожание отмечено в Уфе и Томске — плюс 5%.

Как подорожавшая ипотека отразится на стоимости жилья

Как подорожавшая ипотека отразится на стоимости жилья

Но что именно стимулирует спрос россиян на недавно построенные или еще только возводимые квадратные метры? Таких факторов несколько, но самый существенный в последнее время - ослабление рубля. Люди все чаще видят в недвижимости один из инструментов сохранения сбережений, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев:

«Буквально каждый день появляются новости о том, что ипотеки в том виде, в котором она есть, больше не будет, а низкий первоначальный взнос — это зло. Люди на это смотрят и думают, что сейчас с учетом ситуации, связанной с рублем, лучшее время для приобретения недвижимости в кредит.

Вот такая ситуация происходит, но это не является каким-то чудом или новостью. В 2015 году было то же самое, в конце 2014, в декабре. Соответственно, в марте 2022 произошел некоторый всплеск спроса и так далее. И дело еще в том, что Центробанк и другие ведомства транслируют идею о том, что будет повышена ключевая ставка. Она растет и, соответственно, теоретически должна расти и стоимость ипотеки. Это тоже накладывает свой отпечаток на поведение потенциальных покупателей».

Спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на рынке новостроек крайне сложно, ведь трудно предугадать, что ожидает рубль? Именно это в первую очередь и определит, какими будут спрос и цены, продолжает Артем Цогоев:

«Если курс рубля будет обесцениваться постепенно, и если регулятор не станет делать резких движений на рынке ипотеки, то спрос продолжится. Если курс зафиксируется в какой-то точке и на какое-то долгое время, то, возможно, через уже месяц, полтора мы увидим ослабление спроса на недвижимость. Цены здесь зависят от региона к региону. Если мы говорим про Москву, то на новостройки сейчас цены немножко выросли, но это потому, что практически у всех девелоперов введено динамическое ценообразование. Как только фиксируется высокий спрос, повышаются цены. Если ситуация успокоится с точки зрения повышения ключевой ставки и изменения стоимости рубля, то в принципе все будет достаточно спокойно».

С чем связано повышение спроса на элитное жилье в Москве

С чем связано повышение спроса на элитное жилье в Москве

В Москве в течение июля цены на квартиры подросли на 1,5% в сегменте массового жилья. Но что происходит в секторе элитной недвижимости? Здесь рост цен налицо, но он имеет чисто технический характер, рассказала “Ъ FM” управляющий партнер компании Yurgeneva Realty Елена Юргенева:

«Рост цен не обусловлен никакими экономическими причинами или движением рынка вверх. Единственная причина — цены на большинство объектов элитной недвижимости у нас зафиксированы в долларах США. Соответственно, рост курса доллара приводит к иллюзорному росту стоимости недвижимости. Сейчас наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. На квартиры в рублях наблюдается повышенный спрос, потому что очень многие клиенты, у кого сбережения хранятся в наличных, сейчас стремятся как можно быстрее переложиться во что-то твердое, осязаемое».

Среди российских городов Москва по-прежнему является одним из лидеров по уровню средней цены на новостройки. В столице показатель в июле был на отметке 303 тыс. руб. за квадратный метр. Выше только в Сочи. Там цены в прошлом месяце в среднем были почти на 80 тыс. руб. больше.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...