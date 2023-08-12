Граждане раскупают новостройки

В России вырос спрос на новостройки. В июле показатель увеличился на 17% по сравнению с данными за июнь, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость». При этом предложение увеличилось на 7%, а цены в среднем снизились на 1%. С чем связана такая динамика? И продолжит ли спрос расти и впредь? Разбирался Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авторы исследования «Авито Недвижимость» изучили ситуацию в 33 крупных городах страны. В итоге выяснилось, что она существенно различается от одного региона к другому. Так, в 13 городах стоимость новостроек в предыдущем месяце снизилась, в двух — не изменилась, а в 18-ти выросла. Например, сильнее всего подешевело первичное жилье в Красноярске — на 3% по сравнению с июнем. А самое существенное подорожание отмечено в Уфе и Томске — плюс 5%.

Но что именно стимулирует спрос россиян на недавно построенные или еще только возводимые квадратные метры? Таких факторов несколько, но самый существенный в последнее время - ослабление рубля. Люди все чаще видят в недвижимости один из инструментов сохранения сбережений, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев:

«Буквально каждый день появляются новости о том, что ипотеки в том виде, в котором она есть, больше не будет, а низкий первоначальный взнос — это зло. Люди на это смотрят и думают, что сейчас с учетом ситуации, связанной с рублем, лучшее время для приобретения недвижимости в кредит.

Вот такая ситуация происходит, но это не является каким-то чудом или новостью. В 2015 году было то же самое, в конце 2014, в декабре. Соответственно, в марте 2022 произошел некоторый всплеск спроса и так далее. И дело еще в том, что Центробанк и другие ведомства транслируют идею о том, что будет повышена ключевая ставка. Она растет и, соответственно, теоретически должна расти и стоимость ипотеки. Это тоже накладывает свой отпечаток на поведение потенциальных покупателей».

Спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на рынке новостроек крайне сложно, ведь трудно предугадать, что ожидает рубль? Именно это в первую очередь и определит, какими будут спрос и цены, продолжает Артем Цогоев:

«Если курс рубля будет обесцениваться постепенно, и если регулятор не станет делать резких движений на рынке ипотеки, то спрос продолжится. Если курс зафиксируется в какой-то точке и на какое-то долгое время, то, возможно, через уже месяц, полтора мы увидим ослабление спроса на недвижимость. Цены здесь зависят от региона к региону. Если мы говорим про Москву, то на новостройки сейчас цены немножко выросли, но это потому, что практически у всех девелоперов введено динамическое ценообразование. Как только фиксируется высокий спрос, повышаются цены. Если ситуация успокоится с точки зрения повышения ключевой ставки и изменения стоимости рубля, то в принципе все будет достаточно спокойно».

В Москве в течение июля цены на квартиры подросли на 1,5% в сегменте массового жилья. Но что происходит в секторе элитной недвижимости? Здесь рост цен налицо, но он имеет чисто технический характер, рассказала “Ъ FM” управляющий партнер компании Yurgeneva Realty Елена Юргенева:

«Рост цен не обусловлен никакими экономическими причинами или движением рынка вверх. Единственная причина — цены на большинство объектов элитной недвижимости у нас зафиксированы в долларах США. Соответственно, рост курса доллара приводит к иллюзорному росту стоимости недвижимости. Сейчас наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. На квартиры в рублях наблюдается повышенный спрос, потому что очень многие клиенты, у кого сбережения хранятся в наличных, сейчас стремятся как можно быстрее переложиться во что-то твердое, осязаемое».

Среди российских городов Москва по-прежнему является одним из лидеров по уровню средней цены на новостройки. В столице показатель в июле был на отметке 303 тыс. руб. за квадратный метр. Выше только в Сочи. Там цены в прошлом месяце в среднем были почти на 80 тыс. руб. больше.

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