Губернатор Петербурга предоставил РЖД участки для строительства ВСМ с Москвой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предоставил РЖД несколько участков для возведения высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва. Соответствующие постановления размещены на сайте Смольного.

Градоначальник подписал несколько документов по этому объекту. Их опубликовали накануне. Постановления коснулись участков на улице Самойловой, улице Салова, в 1-м Рыбацком проезде и на Софийской улице.

Эти земли будут переданы РЖД на основе аренды. Для каждой территории заданы инвестиционные условия. В частности, за земельный участок 13п на улице Салова АО «РЖД» перечислит в бюджет Петербург ежегодную арендную плату в 71,86 рублей.

«Срок строительства объекта — в течение 36 месяцев со дня заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях»,— содержится в тексте каждого документа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезда ВСМ будут отходить в Санкт-Петербург от московского вокзала около станции метро «Рижская».

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