В Москве утвердили проект планировки вокзала для ВСМ с Петербургом

Проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом утвердили в столице, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он указал, что около станции метрополитена «Рижская» будет создан крупный пересадочный узел, который расположится между двумя линиями подземки, четырьмя диаметрами наземного метро и ВСМ. Также на территории в 135,7 Га возведут еще один вестибюль станции «Рижская» Большая кольцевая линия, обустроят два надземных перехода.

Помимо этого, для обслуживания пассажиров там появятся дополнительные парковки и остановки общественного транспорта. По данным Собянина, этот проект позволит трудоустроить более 8,7 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что завод по выпуску поездов для ВСМ может появиться в Зеленограде.

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