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Коммерсантъ FM
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Митрополит Тихон назвал своей задачей сохранение единства и мира в Крыму

Новый глава Крымской митрополии Тихон (Шевкунов) прибыл в Симферополь. В честь него в кафедральном Александро-Невском соборе прошел благодарственный молебен. Митрополит Тихон назвал своей главной задачей сохранение единства и мира на полуострове.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В храме митрополита встретили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а также крымское духовенство и возглавлявший ранее епархию Крыма владыка Лазарь. Митрополит отслужил молебен в соборе.

По его словам, сейчас Россия переживает время «великой трагедии русского народа». «Нам предстоит всем вместе, особенно здесь, на крымской земле, эти испытания преодолеть. Соединить разъединенное, как говорится в Священном Писании. Принести мир в души. Мир настоящий, а не зыбкий… Мы должны сотворить такой мир и такое единство в народе божием, чтобы никто долгие, долгие десятилетия не смог бы их разрушить. Это призвание нашего поколения»,— заявил в своей речи митрополит.

«Крымская митрополия стабильна сейчас по сравнению с теми епархиями, которые на передовой и которые разделены. И поэтому сейчас самое главное, с моей точки зрения,— это помощь тем, кто в этой помощи нуждается, и здесь, и там, в новых регионах. Духовная помощь, помощь материальная и сохранение единства и мира здесь, в Крыму»,— сказал митрополит.

11 октября по решению Священного синода РПЦ митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) стал митрополитом Крымским. Вместо него главой Псковской митрополии стал преосвященный епископ Юрьевский Арсений.

В 2013 году британская газета Financial Times называла Тихона Шевкунова духовником Путина. Сейчас митрополит Тихон курирует несколько проектов в Крыму и присоединенных к России регионах. Он был автором создания в Мелитополе мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», участвовал в работе по реконструкции севастопольского парка-храма «Херсонес Таврический». В марте комплекс приезжал смотреть президент Владимир Путин.

Анастасия Ларина

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