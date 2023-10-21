Россельхозбанк обновит логотип

Россельхозбанк (РСХБ) с 10 по 12 октября направил 47 заявок о регистрации товарных знаков, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Все эти заявки содержат варианты нового логотипа, сообщают «Ведомости».

Сейчас логотип РСХБ представляет собой круг, в котором на темно-зеленом фоне изображены желтые колосья и ключ вместе с аббревиатурой «РСХБ». В числе поданных заявлений были варианты с обновленной графикой символов, а также со сменой положения аббревиатуры.

12 октября банк зарегистрировал новую «дочку» — «РСХБ Финансовые услуги». На ее базе РСХБ намерен консолидировать свои бизнес-активы для оптимизации структуры. «Мы не планируем проводить ребрендинг, а просто адаптируем бренд к современным реалиям и дополнительно вводим сокращенную аббревиатуру»,— сказал представитель банка.

100% РСХБ принадлежит Росимуществу, банк является ключевым кредитором российского АПК. РСХБ находится по санкциями Евросоюза и ряда других стран, он отключен от международной межбанковской системы SWIFT. По итогам 2022 года чистая прибыль РСХБ по международным стандартам финансовой отчетности упала в 4,4 раза, до 5 млрд руб. против 22,2 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль банка в первом полугодии 2023-го достигла 15,3 млрд руб.

Лаура Кеффер