Чистая прибыль РСХБ в первом полугодии в три раза превысила результат 2022 года

Чистая прибыль опорного для агропромышленного комплекса РФ Россельхозбанка (РСХБ) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 15,3 млрд руб. по итогам января—июня 2023 года. Эта сумма превысила результат за весь 2022 год более чем в три раза, тогда чистая прибыль составила 5 млрд руб. При этом во втором квартале чистая прибыль банка снизилась в 2,5 раза по сравнению с первым — он заработал 4,4 млрд руб. против 10,9 млрд руб.

Размер собственного капитала РСХБ на 30 июня составил 295,4 млрд руб., увеличившись с начала года на 5,8%. Активы с начала года выросли до 4,56 трлн руб. (+ 7%). Кредитный портфель составил 3,59 трлн руб. (+ 5,3%), кредитный портфель юрлиц вырос до 3,03 трлн руб. (7,3%). Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК составил 2,09 трлн руб. (+ 4,3%). Депозиты и остатки средств на счетах клиентов составили 3,58 трлн руб. (+ 6,3%).

Снижение прибыли во втором квартале по сравнению с первым в РСХБ назвали техническим. Во втором квартале банк создал резервы примерно на 9 млрд руб. под ценные бумаги эмитентов, которые до сих пор не приняли корпоративное решение о выпуске замещающих облигаций. Сейчас банк не видит факторов, которые привели бы к снижению прибыльности по какому-либо из развиваемых им направлений, сообщил журналистам зампред правления РСХБ Константин Стырин.

«При том что мы не испытываем никаких сомнений в кредитном качестве этих эмитентов, но в связи с отсутствием корпоративных решений мы приняли решение зарезервировать в отчетности по МСФО эти бумаги с коэффициентом 60–70%. Это не потери, мы могли бы вовсе не показывать этот резерв, но мы приняли решение максимально консервативно к этому вопросу подойти»,— пояснил господин Стырин (цитата по «Интерфаксу»).

100% РСХБ принадлежит Росимуществу, банк является ключевым кредитором российского АПК. РСХБ находится по санкциями Евросоюза и ряда других стран, он отключен от международной межбанковской системы SWIFT.

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Мария Федотова